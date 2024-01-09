Севикян — о Романцеве: «Олег Иванович — человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал об эмоциях от встречи с бывшим тренером «Спартака» Олегом Романцевым.

Ранее Романцев принял приглашение «Пари НН» занять должность советника клуба.

— Какое впечатление осталось после собрания команды с Олегом Романцевым?

— Олег Иванович — человек с огромным опытом и знаниями, мы это очень ценим. Всей команде и мне лично собрание пошло на пользу. Слова, услышанные от Романцева, оставляют большое впечатление и откладываются в голове. Мы знаем, что Олег Иванович будет помогать клубу. Когда есть поддержка такого человека, это очень приятно. От Романцева чувствуется положительная энергетика. Относимся к нему очень серьезно.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.