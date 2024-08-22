Фаринья: «Защищаться против Месси? Ух, это было очень непросто»

Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился впечатлениями от игры против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Защищаться против Месси? Ух, это было очень непросто. Это был мой второй матч, и сразу такой соперник. Но вообще такие моменты определяют твой путь, играют очень важную роль. Аргентина в том матче была монументальной. Мы держались где-то до 76 минуты. Помню, я только вышел на поле, и мы пропустили два гола. Месси положил тогда не берущийся мяч со штрафного. Такие матчи не забываются.

Конечно, против Месси было очень сложно играть. Он — другая лига. Оно и понятно. Один из самых титулованных игроков в футболе, чемпион мира. Впрочем, когда ты играешь, ты не думаешь об этих вещах. Ты сконцентрирован на матче, на игре», — цитирует Metaratings.ru Фаринью.