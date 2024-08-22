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Сегодня, 05:10

Фаринья: «Защищаться против Месси? Ух, это было очень непросто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья поделился впечатлениями от игры против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Защищаться против Месси? Ух, это было очень непросто. Это был мой второй матч, и сразу такой соперник. Но вообще такие моменты определяют твой путь, играют очень важную роль. Аргентина в том матче была монументальной. Мы держались где-то до 76 минуты. Помню, я только вышел на поле, и мы пропустили два гола. Месси положил тогда не берущийся мяч со штрафного. Такие матчи не забываются.

Конечно, против Месси было очень сложно играть. Он — другая лига. Оно и понятно. Один из самых титулованных игроков в футболе, чемпион мира. Впрочем, когда ты играешь, ты не думаешь об этих вещах. Ты сконцентрирован на матче, на игре», — цитирует Metaratings.ru Фаринью.

Источник: Metaratings.ru
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Фаринья
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