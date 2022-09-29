Эдуард Безуглов — о приговоре Ларину: «Наш спорт еще много лет будет лучшим в мире только на бумаге»

Врач сборной России Эдуард Безуглов отреагировал на приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Реальный срок Николаю Юрьевичу Ларину — лучшее свидетельство того, что наш спорт еще много лет будет лучшим в мире только на бумаге», — написал Безуглов в социальных сетях.

В среду, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и постановил взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Функционер был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).