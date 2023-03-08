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Эдуард Мор: «Единственный выгодоприобретатель ошибки Мешкова — это Маслов»

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ошибку арбитра Виталия Мешкова во втором тайме матча 18-го тура РПЛ красно-белых с «Уралом» (2:2).

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Забитый мяч форварда Александра был не засчитан общими усилиями Мешкова и его видеоассистентов Кирилла Левникова и Максима Ковалева.

«Сразу после игры «Спартак» — «Урал» я был на вечерней студии. Она была большая, полчаса там сидели. У меня было очень много про Маслова, что он неудачный матч провел. Все накинулись на Тавареша, но там Маслов ошибся. Он не сделал офсайд, в итоге «Урал» организовал атаку по краю и забил.

Он там мог спокойно выбить мяч. Но не сделал этого, нечто со стороны Маслова.

Когда закончился матч, все начали говорить, что типа «Зенит» выиграл бы с помощью судей. Но «Зенит» и так бы выиграл! Получается, что единственный выгодоприобретатель — Паша Маслов. Про него уже все забыли! Про него ни слова!" - сказал Мор на видео на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-edinstvenny-j-vy-godopriobretatel-oshibki-meshkova-e-to-maslov/
Павел Маслов
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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