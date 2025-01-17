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Сегодня, 16:15

Мор — о будущем Тедеско: «На данный момент его возвращение в Россию нереально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор в комментарии «СЭ» высказался об увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Когда я говорил про Тедеско, я не придумывал. Про «Оренбург», конечно, была шутка. Но он уже тогда понимал, что его уволят — и просил узнать, есть ли клубы, которые могут заинтересовать его вернуться в Россию. Но на данный момент таких клубов нет. Потому что если брать первую шестерку, там нет команд, которые хотели бы сменить тренера. Поэтому, думаю, на данный момент его возвращение в Россию нереально — нет топ-клубов, которые в нем заинтересованны. А в будущем вполне может быть, если какая-то команда провалится», — сказал Мор «СЭ».

Также экс-футболист высказался о возможном продолжении карьеры специалиста в Европе.

«Тедеско будут искать варианты и в Европе. Но надо понимать, что не так много клубов, которые готовы много платить и покупать дорогих футболистов. В наших топ-клубах возможностей больше, чем в середняках Испании или Италиии. И свободы у тренера больше. Другое дело, что мы не играем в еврокубках. Это большой минус. Но с финансовой точки зрения мы очень даже хороши», — добавил Мор.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

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Эдуард Мор
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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