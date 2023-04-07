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Эдуард Мор: «У «Спартака» есть все предпосылки прерывать неудачную серию и показать хорошую игру»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча спартаковцев против «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Я ожидаю яркого матча во всех отношениях: и в плане создания голевых моментов, и в плане динамики и накала. Потому что обе команды сейчас должны показать хорошую игру. Я бы отметил, что проблемы «Динамо» — системные, тренерские, а у «Спартака» ситуация другая. У команды есть хорошая игра, и Абаскаль проводит хорошую работу. Но так складывались обстоятельства — где-то судейские ошибки, где-то — невезение, а плохая игра, по сути, была только одна — в Оренбурге. Но там всем тяжело. Так что у «Спартака» есть все предпосылки прерывать эту серию, показать хорошую игру и забить много голов», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-u-spartaka-est-vse-predposy-lki-prery-vat-neudachnuyu-seriyu-pokazat-horoshuyu-igru-i-zabit-mnogo-golov/
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