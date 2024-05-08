Эдуард Мор: «Зениту» важнее выиграть у ЦСКА в чемпионате, чем в кубковом матче»

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Для «Зенита» самое главное — чемпионство. Они смогут как-то простить невыход в финал Кубка, но не потерю чемпионства, а для ЦСКА наоборот. Ближайший матч в чемпионате важнее для «Зенита», а вторая встреча команд на Кубок важнее для армейцев. Из этого можно делать вывод, что именно в этой игре у «Зенита» мотивация больше, чем у ЦСКА», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Матч РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге. 15 мая команды вновь сыграют на «Газпром Арене» в ответной игре финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.