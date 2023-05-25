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Сегодня, 14:19

Мор: «Любая команда в матче с «Торпедо» забьет три гола»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо» (3:0).

«Я сказал Радимову, что «Динамо» обыграет и забьет больше двух мячей. Он мне сказал: «Да нет, ты что, «Динамо» никакое». Я ему ответил: «Да, «Динамо» никакое, но «Торпедо» сейчас вообще не команда». С кем бы ни играло «Торпедо», счет будет 3:0, 3:1. Любая команда в матче с «Торпедо» забьет три. Клотет говорит, что команда уже готовится к новому сезону. Но у вас в ФНЛ может быть всего три легионера. Зачем тогда вы выпускаете сплошных легионеров?» — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

«Торпедо» досрочно вылетело в первую лигу. Команда набрала 13 очков за 28 туров и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 45 очками расположилось на 7-й позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-lyubaya-komanda-v-matche-s-torpedo-zab-et-tri/
Эдуард Мор
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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