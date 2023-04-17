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Сегодня, 09:30

Мор: «Не ругайте Литвинова!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

— «Спартак» выдал очередной веселый матч.

— В целом команда выглядела весьма неплохо, имела подавляющее преимущество и легко могла довести матч до победы с крупным счетом. Но после двух удалений получила нервотрепку в концовке.

— Да уж.

— При равных составах я думал: вот после полуторамесячного перерыва вернулся в основу Дуарте. Ну и как оценить его игру? Работы-то у парагвайского защитника практически не было. Это я к тому, что «Спартак» полностью переигрывал «Торпедо». И вдруг все перевернулось! Удаление Литвинова, потом Мартинса... На Руслане, который заработал вторую желтую, остановлюсь отдельно.

— Давайте.

— Не ругайте парня! Что выгодно отличает его от многих российских футболистов, в том числе играющих в «Спартаке»? Очень удобные передачи! Можно ведь перестраховаться и покатить мяч прямо в ноги партнеру. А Литвинов всегда старается отпасовать ему на ход. Благодаря чему соперник остается за спиной, появляется больше времени и пространства.

— И?

— Именно такую передачу Руслан пытался сделать в матче с «Торпедо». Но левой ногой не исполнил, мяч не поднял. Технический брак. А дальше перехват, ну и пришлось фолить, исправляя собственную ошибку.

«Спартак» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Торпедо» занимает 16-е место с 13 очками.

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