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Мор: «Малком для «Зенита» так же важен, как Промес для «Спартака»

Мор прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером Малкома в «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером Малкома в «ПСЖ».

«Для «Зенита» хорошо, что Малком остался. Если он на поле, «Зенит» играет увереннее и разнообразнее. Важный игрок для «Зенита», без вопросов. Один из лучших в РПЛ. Конечно, его уход отразился бы на игре команды. Не хочу сказать, что без Малкома «Зенит» не стал бы чемпионом, но то, что им было бы тяжелее, однозначно. Он еще может уехать. Ничего страшного, что сейчас не получилось. Влияние Малкома на игру «Зенита» сравнимо с тем, какое оказывает на игру «Спартака» Квинси Промес? Абсолютно. Я могу даже сказать: Малком для «Зенита» — ровно то же самое, что Промес для «Спартака». Ни больше, ни меньше. «Зенит» без Малкома — другая команда, как и «Спартак» без Промеса», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-malkom-dlya-zenita-tak-zhe-vazhen-kak-promes-dlya-spartaka/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Ф2(-1.5)

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