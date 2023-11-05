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Сегодня, 09:23

Мор: «Дзюба будет самым опасным у «Локомотива», он может выдать огненный матч против «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Я ожидаю такого «веселого» футбола с большим количеством голов и моментов, с энергетикой, может быть, даже с какими-то стычками. Мне кажется, ни одна из команд не будет закрываться, не будет играть вторым номером, отдавать мяч. Я думаю, будет борьба за инициативу и очень много быстрых атак. Потому что и в «Спартаке», и в «Локомотиве» есть быстрые футболисты, которые хорошо играют с мячом, хорошо идут в обыгрыш. Так что мы увидим хороший футбол. Дзюба, естественно, против «Спартака» может выдать огненный матч, создать проблемы. Скажу больше — я даже не сомневаюсь, что Артем будет самым опасным игроков в составе «Локомотива». Ну а для «Спартака» хорошо, что, вроде бы, выздоровел Промес. Я надеюсь, что он появится на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-dzyuba-budet-samy-m-opasny-m-u-loko-a-sobolev-na-nadry-ve-sposoben-na-mnogoe/
Эдуард Мор
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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