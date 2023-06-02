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Сегодня, 17:50

Мор считает, что «Спартаку» будет не хватать Соболева в матче с «Крыльями»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал предстоящий матч красно-белых против «Крыльев Советов» в 30-м туре РПЛ.

«Очевидно, что «Крылья» играют уже из последних сил. Команде не удалось компенсировать потери, понесенные зимой — уход Пиняева, Глушенкова… Плюс у «Крыльев» было очень много травм, из-за этого команда играет очень тяжело. Хотя структура футбола у команды есть, но проблемы с исполнителями, поэтому в плане результата она смотрится плохо этой весной.

Красно-белые сейчас, конечно, в гораздо больше степени на ходу. Конечно, очень сильно будет не хватать Соболева. Это важный игрок для «Спартака», кто бы как его ни критиковал. Но в целом в последнем туре мне игра «Спартака» понравилась, команда начала очень активно. Думаю, так же она будет играть и в Самаре. Так что «Спартак» видится фаворитом», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Эдуард Мор
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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