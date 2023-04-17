Мор: «Прогнозировал в этом туре крупную победу «Зенита»? Ну что ж, ошибся...»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение о матче 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» (0:0).

— В этом туре хоть какой-то результат вас удивил?

— Если в субботу все было предсказуемо, то два воскресных матча завершились неожиданно. Имею в виду домашний разгром «Оренбурга» и ничью в Ростове.

— Вы прогнозировали не просто победу «Зенита» — с крупным счетом!

— Ну что ж, ошибся. Я ведь как рассуждал? Хорошее поле, недельный цикл на подготовку, все ключевые футболисты у Семака в строю... Да, порой на выезде, особенно со слабыми соперниками, случаются проблемы с настроем, но тут-то петербуржцам противостояла команда, которая идет на втором месте. А значит, о недооценке не могло быть и речи. Однако «Зенит» не впечатлил.

— Есть объяснение?

— «Ростов» действовал на пределе возможностей и ни в чем ему не уступил. Плюс сам «Зенит» играл очень осторожно. Правда, Караваев в первом тайме имел два великолепных момента. Хоть один реализовал бы — и игра бы раскрылась. К сожалению, этого не произошло. Ну а в конце матча обе команды уже были согласны на ничью.

— С чемпионом лично для вас все равно полная ясность?

— Разумеется. «Зенит» уже никто не догонит. Сегодня в России он объективно сильнее всех.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков за 23 тура. «Ростов» находится на 2-й строчке и отстает от питерской команды на 9 очков.

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