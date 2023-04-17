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Мор: «ЦСКА вытеснит «Ростов» из тройки призеров»

Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил расклад в борьбе за медали в РПЛ.

— Как думаете, удержится «Спартак» в призовой тройке?

— Наверняка. Игра у команды поставлена, структурных проблем не видно. Ребята знают, что нужно делать на поле, в каждом матче создают много моментов. Подводит реализация. Плюс ошибки отдельных футболистов. То Дуарте допустит ляп, то Джикия, то Селихов...

— Ясно.

— Подчеркиваю, это не системные ошибки. Индивидуальные! Если «Спартак» начнет играть строго от обороны, конечно, он будет меньше пропускать. Но Абаскаль выстраивает другой футбол — интересный, атакующий, агрессивный. За что тренеру честь и хвала.

— ЦСКА зацепится за медали?

— Думаю, да.

— Значит, в «Ростов» вы не верите?

— Так и есть. Мне кажется, выпадет он из тройки к концу чемпионата.

— Аргументы?

— «Спартак» и ЦСКА явно превосходят «Ростов» как по качеству игры, так и по подбору исполнителей. Надо отдать должное Карпину. Из своих футболистов он выжимает даже не 100 процентов — 150! Но весь сезон так продолжаться не может. Ресурс у команды ограничен. Много молодежи, которая только набирается опыта. Нет замены лидерам. В предыдущем туре не играли Глебов с Уткиным — середина поля сразу просела. Если бы «Оренбург» не сбавил обороты во втором тайме, ростовчане бы точно проиграли.

ЦСКА располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка за 23 тура. «Ростов» идет на втором месте с 46 очками.

Радость футболистов &laquo;Локомотива&raquo;. Эдуард Мор: «В Оренбурге Дзюба раскрылся как плеймейкер. Его игра стала для меня откровением»

Эдуард Мор
Футбол
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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