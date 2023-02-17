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17 февраля, 23:42

Эдуард Мор: «Место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о продление контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Я думаю, у руководства «Спартака» не было вообще никаких шансов не продлить контракт с Абаскалем — по тому, как он отработал все это время, как команда играла в Winline Зимнем кубке, невозможно было не продлить с ним контракт сейчас. Этого бы просто никто не понял.

Я думаю, с учетом той игры и состава, который есть сейчас, провалом будет место ниже тройки. Уж не знаю, насколько это будет поводом уволить Абаскаля, но его работа тогда будет оценена как плохая – абсолютно точно. Но я не вижу к этому никаких предпосылок. «Спартак» становится все лучше, никто не ушел, пришли новые игроки, есть время для того, чтобы хорошо поработать», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ. «Ростов» замыкает тройку лидеров с 35 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-mesto-vne-trojki-po-itogam-sezona-budet-provalom-dlya-abaskalya/
Эдуард Мор
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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