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Сегодня, 11:21

Сперцян — о возможном возвращении Севикяна в РПЛ: «Главное, чтобы он играл»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход партнера по сборной Армении Эдгара Севикяна в «Локомотив».

«Не обсуждал с ним. Самое главное, чтобы он играл. Я с ним хорошо дружу. Надеюсь, что он найдет себе место где-либо», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее сообщалось, что железнодорожники хотят арендовать 23-летнего полузащитника «Ференцвароша» с опцией выкупа.

В нынешнем сезоне Севикян принял участие в одном матче за венгерский клуб, проведя на поле восемь минут.

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