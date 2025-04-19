Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

19 апреля, 22:55

Сперцян — о рекордном забитом пенальти в истории «Краснодара»: «Большая честь вписать свое имя в историю родного клуба»

Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги матча против «Ахмата» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

— Ты стал рекордсменом «Краснодара», реализовав 14-й пенальти. Есть какие-то особые ощущения от того, что вписал свое имя в историю?

— Конечно, ждал этого момента, следил за статистикой. Большая для меня честь — вписать свое имя в историю родного для меня клуба. Конечно же, этот мяч был важным с игровой точки зрения, так что рад помочь.

— Этот гол был переломным?

— Можно и так сказать.

— Когда ты его бил, ты думал о рекорде?

— Нет, об этом не думал. Первая мысль была о том, как бить. В этот момент самое главное — не изменить свое решение.

— Помнишь этот момент?

— Конечно, я с Шелией разговаривал как-то в отпуске о моих пенальти. Честно, потряхивало немного, потому что думал, что он вспомнит тот день и прыгнет туда же, но не достал.

— Почему так долго не могли победить «Ахмат», с чем связана эта серия?

— С ними очень тяжело играть, потому что много борьбы, они неуступчивые. Но был правильный подход и настрой, поэтому есть результат. Ну и, естественно, благодарность нашим болельщикам, — сказал Сперцян.

«Краснодар» (55 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева снова оторвалась на 5 очков от «Спартака» и «Зенита», но у сине-бело-голубых есть одна игра в запасе.

«Ахмат» (23) потерпел первое поражение в чемпионате России с ноября и опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.

(Мария Захарян)

3
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Читайте также
Кросби и Малкин подарили Овечкину часы после обновления рекорда Гретцки
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Ахмат», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Артига: «Деньги от «Химок» еще не получил, Садыгов пока не говорил про это»
«Ростов» в гостях обыграл «Факел»
Дубль Гладышева принес «Динамо» победу над «Рубином»
«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч РПЛ
«Динамо» Москва — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
«Факел» — «Ростов»: Кучаев увеличил преимущество гостей
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя