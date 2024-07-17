Сперцян: «Мхитарян рассчитывает на меня как на лидера сборной Армении»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, часто ли общается с игроком «Интера» Генрихом Мхитаряном.

«Мы много о чем разговариваем с Мхитаряном. Часто общаемся, но темы диалога останутся между нами. Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает мне, что делать», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.

В сезоне-2023/24 Сперцян сыграл 12 матчей за сборную Армении и сделал 2 результативные передачи.