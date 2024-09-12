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Сегодня, 13:15

Ефимова назвала самого красивого игрока в «Спартаке»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» назвала самого красивого игрока в «Спартаке».

«Самый красивый игрок в «Спартаке»? Бабич симпатичный. И новый игрок, Мангаш. Видела его на фото, симпатичный», — сказала Ефимова «СЭ».

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года. Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.

ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
Срджан Бабич
Юлия Ефимова

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