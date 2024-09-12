Ефимова назвала самого красивого игрока в «Спартаке»

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» назвала самого красивого игрока в «Спартаке».

«Самый красивый игрок в «Спартаке»? Бабич симпатичный. И новый игрок, Мангаш. Видела его на фото, симпатичный», — сказала Ефимова «СЭ».

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года. Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.