Ефимова — о Джикии: «Печально, когда кто-то уходит из таких легенд»

Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос, скучает ли она по бывшему капитану «Спаратка» Георгию Джикии.

— Скучаете по Джикии?

— Всегда все скучают по легендам. Печально, когда кто-то уходит из таких легенд. Но это спорт. «Спартак» — большая команда, найдет своих героев.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года и покинул клуб летом 2024 года по истечении срока контракта. До перехода в московскую команду защитник играл за «Амкар».