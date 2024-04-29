Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

29 апреля, 23:43

Ефимова — об игре «Спартака» при Слишковиче: «Стало лучше, это хорошая встряска»

Telegram Дзен

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась мнением об игре «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

14 апреля босниский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после увольнения Гильермо Абаскаля. При нем красно-белые одержали 2 победы и 2 раза сыграли вничью.

«Конечно, стало лучше — начали выигрывать. Иногда смена тренера — это очень хорошо. Не знаю, правильный ли выбор сделал «Спартак», посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — цитирует Ефимову «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 42 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Юлия Ефимова
2
0
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко: «Расширение РПЛ? Предмета для разговора нет»

Карпин: «Не первая игра, когда пропускаем такие дурацкие голы, это ненормально и начинает напрягать»