Ефимова — об игре «Спартака» при Слишковиче: «Стало лучше, это хорошая встряска»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась мнением об игре «Спартака» под руководством Владимира Слишковича.

14 апреля босниский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после увольнения Гильермо Абаскаля. При нем красно-белые одержали 2 победы и 2 раза сыграли вничью.

«Конечно, стало лучше — начали выигрывать. Иногда смена тренера — это очень хорошо. Не знаю, правильный ли выбор сделал «Спартак», посмотрим, время покажет. Но новый тренер — это всегда хорошая встряска, перемена, которая может привести к позитивному результату», — цитирует Ефимову «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, набрав 42 очка.