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Сегодня, 12:30

Ефимова — о Соболеве в «Зените»: «Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратный призер Олимпийских игр, российская пловчиха Юлия Ефимова в комментарии для «СЭ» отреагировала на переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей. Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта. У «Спартака» все будет хорошо», — сказала Ефимова «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года. Всего за красно-белых нападающий провел 140 матчей, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

30 августа «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Соглашение с форвардом заключено на три сезона с возможностью продления на год.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Юлия Ефимова

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