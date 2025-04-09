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9 апреля, 14:52

Ефремов может посещать матчи «Спартака» после выхода из колонии. Ограничений на получение карты болельщика нет

Артем Бухаев
Корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, может ли актер Михаил Ефремов получить карту болельщика (Fan ID) после освобождения из колонии.

«Для Ефремова не имеется никаких ограничений по посещению публичных мероприятий, в том числе спортивных. Единственное ограничение — встать на учет в специализированном органе, где необходимо отмечаться раз в месяц. Также необходимо не допускать никаких правонарушений, в том числе административных. Если все будет выполняться, то никаких проблем в гражданской жизни у него быть не должно», — сказал Бушманов «СЭ».

В 2020 году Ефремова осудили на 7,5 года за смертельное ДТП. Он отбыл в колонии 4,5 года. 24 марта 2025-го Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО). 9 апреля он вышел на свободу.

Закон о Fan ID был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, а вступил в силу 1 июня 2022 года.

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Михаил Ефремов
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