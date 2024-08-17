Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:43

Касинтура — о главном тренере «Динамо» Мх: «Добрый и легкий в общении человек»

Telegram Дзен

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура охарактеризовал главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«Хасанби Эдуардович — очень добрый человек, он всегда старается найти к каждому игроку правильный подход. Точно не сказал бы, что он какой-то суровый. Наоборот, он очень легкий в общении человек. С ним просто идти на контакт.

Биджиев использует персональный подход к игрокам. Потому что психологическое состояние футболистов — это очень важный момент на таком высоком уровне», — цитирует Касинтуру Legalbet.

Биджиев возглавил «Динамо» в феврале нынешнего года. Под его руководством махачкалинцы вышли в РПЛ, заняв второе место в Мелбет-Первой лиге.

После четырех туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» располагается на 15-м месте в таблице с двумя очками в активе.

Источник: Legalbet
Хасанби Биджиев
Эгаш Касинтура
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
0
Читайте также
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Умер журналист Евгений Ксензенко
Зарема в ярости от покупки нового игрока, стал известен новый список выставленных на продажу футболистов. Что происходит в «Спартаке»
NYT констатировало продолжение отступления ВСУ в Донбассе
Алаудинов указал на большое количество сдающихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: команды не открыли счет в первом тайме