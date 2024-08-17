Касинтура — о главном тренере «Динамо» Мх: «Добрый и легкий в общении человек»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура охарактеризовал главного тренера команды Хасанби Биджиева.

«Хасанби Эдуардович — очень добрый человек, он всегда старается найти к каждому игроку правильный подход. Точно не сказал бы, что он какой-то суровый. Наоборот, он очень легкий в общении человек. С ним просто идти на контакт.

Биджиев использует персональный подход к игрокам. Потому что психологическое состояние футболистов — это очень важный момент на таком высоком уровне», — цитирует Касинтуру Legalbet.

Биджиев возглавил «Динамо» в феврале нынешнего года. Под его руководством махачкалинцы вышли в РПЛ, заняв второе место в Мелбет-Первой лиге.

После четырех туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» располагается на 15-м месте в таблице с двумя очками в активе.