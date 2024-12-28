Касинтура — о судействе: «Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» высказался о работе арбитров в РПЛ.

— В этом сезоне очень много обсуждают судейство. Как ты сейчас вспоминаешь матч с «Пари НН», где было много спорных моментов?

— Я не так давно занимаюсь профессиональным спортом, но за все время такого еще не было. Случаются судейские промахи в обе стороны, но когда такие откровенные ошибки при возможности посмотреть видеоповтор... Я считаю, это ненормально. После матча было чувство несправедливости. Ты трудишься всю неделю, чтобы показать себя, но приходит какой-то человек и говорит: «Извини, дружище, сегодня не будет, как ты хочешь». Из-за этого и обидно. Ты тратишь столько сил и энергии, чтобы победить, а тебе не дают этого сделать. Но хорошо, что этот матч был в начале сезона. А если бы это случилось в конце, за три-четыре тура до конца? Это было бы намного хуже. Уверен, что такого в нашу сторону в этом чемпионате больше не будет.

— С чем ты связываешь судейские ошибки? У тебя закрадываются мысли, что вас не хотят видеть в РПЛ?

— Даже не «не хотят», а дают понять, что помогать нам не станут. Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Но никто и не просит нам помогать. Хочется, чтобы хотя бы все было единообразно.

— А зачем судьям давать вам что-то понять?

— Не знаю. Но другого объяснения у меня нет. Я смотрю много матчей южноамериканских команд и могу сказать, что в России квалификация арбитров очень хорошая по сравнению с ними. Но тогда я не знаю, почему все это происходит.

По данным «СЭ», в сезоне РПЛ-2024/25 судьи допустили наибольшее количество ошибок против махачкалинского «Динамо».