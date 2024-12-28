Касинтура: «В России не встречался с расизмом, потому что народ очень толерантный и добрый»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о расизме.

— Ты рассказывал, что иногда люди реагируют с удивлением на то, что африканец отлично говорит по-русски. В Дагестане так же?

— Таксисты удивляются: «Лучше, чем я, по-русски говоришь!»

— Когда Роберто Карлос играл в «Анжи», у него в Самаре случился эпизод, связанный с расизмом. Ты с бытовыми проявлениями расизма не встречался?

— Слава богу, нет. За девять лет ни разу подобного не происходило. Достаточно посмотреть на Бразилию, где половина населения темнокожая, и вот там расизм — серьезная проблема. Новости про это постоянно. А в России не встречаешь такого, потому что народ в этом плане очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди. Когда ты вписываешься в их культуру, начинаешь понимать их традиции и менталитет, ты чувствуешь себя здесь очень хорошо.

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.