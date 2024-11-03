Полузащитник «Динамо» Махачкала Касинтура: «Мы можем быть еще выше в таблице»

Ангольский полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил выступление команды в нынешнем сезоне РПЛ.

После вчерашнего поражения от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 14-го тура «Динамо» Мх осталось на 11-м месте в турнирной таблице с 12-ю очками.

— Нынешнее положение команды соответствует ожиданиям?

— Мы работаем и делаем все для того, чтобы находиться намного выше. Я считаю, что мы очень много где очков недобрали, если смотреть первые туры. Много факторов повлияло на это, вы сами все видели. Я бы сказал, что все идет не хорошо, но и не прямо все очень плохо. Есть возможность и время для того, чтобы реабилитироваться и изменить итоговый результат по набору очков.

— Есть ощущение, что имеющийся набор очков — неплохой фундамент для итогового сохранения места в РПЛ без рисков борьбы в стыковых матчах?

— Я думаю, слишком рано об этом думать. До зимней паузы у нас будет еще четыре игры в чемпионате. Выиграем эти игры, и уже никто не будет так сильно переживать. После паузы будет совсем другой чемпионат — для всех команд будет возможность подготовиться намного лучше. Повторюсь, по игре я вижу и чувствую, что мы много где недобрали очков.

— «Динамо» может быть еще выше?

— Я уверен, что да, — сказал Касинтура «СЭ».

До конца 2024 года махачкалинское «Динамо» сыграет в РПЛ с «Оренбургом» (9 ноября; дома), «Пари НН» (24 ноября; в гостях), «Факелом» (1 декабря; дома) и «Рубином» (7 декабря; дома).