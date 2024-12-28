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Сегодня, 09:30

Касинтура сравнил популярность борьбы и футбола в Дагестане: «Люди начали говорить про нас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о популярности борьбы и футбола в Дагестане.

— На матче со «Спартаком» на стадионе не было свободных мест. В городе ажиотаж?

— На решающих играх в ФНЛ было еще больше людей! У нас всегда была лучшая посещаемость в ФНЛ. Болельщики с нами давно, еще до выхода в премьер-лигу. Видно, что регион любит футбол. Если бы стадион был больше, посещаемость еще повысилась бы. Болельщики ярко праздновали наш выход в РПЛ. Люди сейчас с радостью говорят о футболе, как будто реально какой-то праздник вернулся в город. Даже на награждение по итогам прошлого сезона пришло очень много людей, особенно детей. Для них это важнее всего, потому что для малышей это мотивация заниматься футболом. А если побед не будет, скорее всего, они выберут борьбу. Этот вид спорта очень развит в регионе. А когда есть еще и хорошая футбольная команда, у детей есть выбор.

— Сейчас в Дагестане что популярнее?

— Думаю борьба, но футбол уже не так сильно отстает, как было еще пару лет назад. Люди начали говорить про нас. Не как раньше про «Анжи», а уже про «Динамо». Это значит, что они интересуются футболом, и он развивается.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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