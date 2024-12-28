Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Касинтура: «Повторение успехов «Анжи»? На это нужно время»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, ждут ли дагестанские болельщики от клуба повторения успехов «Анжи».

— У тебя есть ощущение, что от вас болельщики ждут тех результатов, которые были у «Анжи»?

— Думаю, что понимающие люди осознают — для этого нужны как минимум время и спонсоры. Такие результаты могут быть, но нужно хотя бы пару-тройку сезонов провести в РПЛ. Конечно, все мечтают, чтобы твоя команда побеждала. Люди приходят на футбол не для того, чтобы смотреть на борьбу за выживание, а для того, чтобы видеть победы и трофеи. Но, повторюсь, на это нужно время.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
Читайте также
Трамп предложил Гретцки стать премьер-министром Канады
Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до ?65 млн
Минтранс Азербайджана назвал предварительную причину крушения самолета в Актау
Силы ПВО за ночь перехватили 56 украинских БПЛА над территорией России
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Касинтура: «Если бы был руководителем РПЛ или РФС, попросил бы, чтобы судьи давали интервью после матчей»
«Химки» объявили об уходе Панченко
Касинтура — о судействе: «Наверное, клубу, городу и руководству говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь»
Касинтура сравнил Махачева и Нурмагомедова с Месси и Роналду
Касинтура сравнил популярность борьбы и футбола в Дагестане: «Люди начали говорить про нас»
Касинтура рассказал, как подарил 60 билетов друзьям на матч махачкалинского «Динамо» против «Краснодара»
Сегодня
Вчера
Неделя