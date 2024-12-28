Касинтура: «Не понимаю людей, которые говорят, что не пойдут в «Зенит»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

«Пошел бы я в «Зенит»? Почему бы и нет? Есть люди, которые говорят, что в «Зенит» не пошли бы. Но почему? Хочется же играть за команду, которая борется за что-то большее. Хочется выигрывать. Но, конечно, желательно в этом процессе участвовать, а не сидеть на скамейке и смотреть со стороны. Но если появится такой шанс показать себя... Конечно, я бы пошел. Если взять не футболиста, а другую профессию и спросить: «Пошел бы ты в другую компанию, в которой есть лучшие условия, выше зарплата, чтобы ты свою семью кормил?» Думаю, все бы побежали! Я уверен, что больше 90 процентов обычных работников перешли бы. Поэтому я не понимаю реакцию людей, которые исключают такой вариант», — сказал Касинтура «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.