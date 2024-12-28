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Касинтура: «Если клуб скажет, что есть предложение, которое их устраивает, я его рассмотрю и приму решение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» ответил на вопросе о возможном уходе из клуба зимой.

— Писали, что ты можешь покинуть «Динамо» зимой. Это так?

— Интерес ко мне, скорее всего, действительно есть, но по поводу официальных предложений не могу ничего сказать. Если клуб скажет, что есть предложение, которое их устраивает, я его рассмотрю и приму решение.

— Ты знаешь про интерес из России или из других стран?

— Зарубежные команды в том числе, но точно ничего не могу сказать.

— Где бы ты сам хотел поиграть?

— Я бы пошел туда, где хотят меня видеть и будут любить так же, как здесь, в Махачкале. Если я почувствую, что нужен, тогда могу рассмотреть предложение. Но это должно устраивать мой клуб. Не могу сказать, что куда-то я пойду, а куда-то нет. Европа? Всегда хочется играть в лучших командах. Но посмотрим, что будет.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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