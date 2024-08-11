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Сегодня, 20:46

Касинтура: «Махачкалинскому «Динамо» по силам любая команда, даже «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне РПЛ.

«Было бы некорректно играть и не следить за своими соперниками в чемпионате. Надо своих соперников знать — тогда тебе самому будет легче выступать. В целом все понимают, что уровень чемпионата хорош. «Динамо», «Зенит», «Ростов», ЦСКА — команды, которые хорошо выступают. Прошлый сезон показал, что с «Зенитом» возможно бороться. Хотелось бы, чтобы таких сезонов, как прошлый, было побольше и чемпион определялся в самом конце, а не за много туров до окончания чемпионата. Думаю, что в этом сезоне тоже будет интрига практически до последнего.

Готово ли «Динамо» бороться с «Зенитом»? Если мы будем выступать на максимуме своих возможностей, то нам по силам любая команда. Даже «Зенит», — приводит слова Касинтуры Metaratings.ru.

По итогам четырех туров РПЛ махачкалинское «Динамо» набрало 2 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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