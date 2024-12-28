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Судейство

Сегодня, 10:30

Касинтура: «Если бы был руководителем РПЛ или РФС, попросил бы, чтобы судьи давали интервью после матчей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал, какое нововведение хотел бы видеть в РПЛ.

— Против вас по статистике ошибались больше всего в сезоне. Это чувствуется?

— Думаю, да. Особенно в первых турах было очень много таких игр. Есть действительно сложные и неоднозначные эпизоды, в таких ситуациях претензий к судьям нет. Но когда ставят такие пенальти, как в матче с «Химками», или судят так, как было в матче с Нижним и «Локомотивом», ты просто ничего не понимаешь. Если бы я был руководителем лиги или РФС, я бы попросил сделать так, чтобы после каждой игры судьи приходили давать интервью. Они бы объясняли свои решения, и было бы понятно, почему так. Было бы интересно послушать. И это нужно не для того, чтобы судью наказать, а для того, чтобы понять, почему он так поступил.

Эгаш Касинтура. «Таким судейством Махачкале говорят: «Вам здесь легко не будет — готовьтесь». Интервью Касинтуры

По данным «СЭ», в сезоне РПЛ-2024/25 судьи допустили наибольшее количество ошибок против махачкалинского «Динамо».

Эгаш Касинтура
ФК Динамо (Махачкала)
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