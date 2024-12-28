Касинтура: «Самый простой способ получить российский паспорт — жениться»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» рассказал, почему приостановил процесс получения российского гражданства.

— Расскажи, что с твоим паспортом? Ты собирался получать, но потом процедуру приостановил. Гендиректор клуба Шамиль Газизов вообще сказал, что тебе нужно жениться. Это самый простой способ?

— Сейчас — да. У меня была возможность получить паспорт как носителю языка. Когда только перешел в «Динамо», я должен был все документы отдать для получения паспорта, но мы не успели, так как изменился закон. В итоге решили подождать, вдруг появится более простой путь. Ничего страшного нет, если я буду жить так, как сейчас.

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.