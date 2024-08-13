Касинтура: «В РПЛ другие скорости командных действий»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал об адаптации команды в РПЛ.

«Я бы не сказал, что существует большая разница в уровне сопротивления со стороны защитников в РПЛ и в первой лиге. В премьер-лиге другие скорости командных действий, поэтому к этому моменту нам еще нужно привыкнуть и адаптироваться. Но я уверен, что мы со всем справимся и все будет нормально», — приводит слова Касинтуры Legalbet.

По итогам 4 туров РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 2 очками.