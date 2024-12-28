Касинтура: «Стать президентом Анголы или чемпионом России? Второе. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура в интервью «СЭ» выбрал между Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым.

— Сколько игроков РПЛ ты знал до дебюта в профессиональном футболе?

— Много. Когда сборная играла, я смотрел матчи. Тех, которые играли в «Спартаке» и «Зените», точно знал.

— Махачев или Нурмагомедов?

— Скорее всего, Хабиб. Потому что он старше. Он много помогал Исламу, чтобы тот стал тем, кем является сейчас.

— Любимый русский трек?

— Раньше слушал много... В плане языка мне это помогало. Назову «Я везде как иностранец». Не знаю, кто это поет (T-Fest. — Прим. «СЭ»), но у меня был друг, который каждый день эту песню слушал, поэтому я наизусть знаю ее.

— Газизов — твой агент?

— Почему? Нет. Это просто человек, который мне всегда помогал.

— Стать президентом Анголы или чемпионом России?

— Чемпионом России. Не хочу, чтобы столько людей меня ненавидело.

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний полузащитник отметился одним голом в 15 матчах РПЛ.