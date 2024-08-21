Касинутура: «В детстве не мечтал заниматься футболом, хотел получить образование и нормальную работу»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура заявил, что в детстве не мечтал стать футболистом.

«Я в детстве даже не мечтал заниматься футболом. Просто хотел получить образование и иметь нормальную работу. Но получилось так, что я сегодня играю в России. Как меня завело в футбол? Это уже очень долгая история. На любительском уровне футбол всегда был в моей жизни», — приводит слова Касинтуры Legalbet.

Касинтура перешел в махачкалинское «Динамо» из «Уфы» летом 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел семь матчей за дагестанский клуб и не отметился результативными действиями.