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Сегодня, 15:48

Египетский защитник «Ростова»: «В России у меня все отлично, просто супер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани рассказал «СЭ» об адаптации в России.

«В России все отлично, просто супер. Но я из арабской страны, поэтому мне тяжело пока привыкнуть. Россия и Египет абсолютно разные государства. Еда, язык, люди — все другое. Пытаюсь адаптироваться как можно скорее. Кстати, пробовал местную кухню. Но совершенно не помню названий. Это был какой-то суп», — сказал Эль-Аскалани «СЭ».

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 28-м туре чемпионата России желто-синие сыграют в гостях с «Рубином». Встреча состоится 11 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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