Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:21

Источник: Егор Голенков пропустит матч «Ростова» против «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Ростова» Егор Голенков не выйдет на поле в матче против «Пари НН» в 12-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, форвард не успел восстановиться после травмы, полученной в матче против «Акрона» (0:2) в 10-м туре РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

«Ростов» на выезде сыграет против «Пари НН» в субботу, 19 октября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Егор Голенков

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экологи узнали о природе происхождения таинственных шаров на пляжах Австралии
Экс-игрок «Реала» Тобиас сделал тату с именем неродной дочери
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Материалы сюжета РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: видео голов 12-го тура 18 октября
Губернатор Воронежской области Гусев: «Сумасшедшая победа над «Ахматом» в исполнении «Факела»
«Ахмат» — «Факел»: видео голов матча 12-го тура РПЛ
«Факел» вдесятером одержал волевую победу над «Ахматом»
РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Спартак» — «Краснодар», «Химки» — «Локомотив» и другие матчи
«Ахмат» — «Факел»: Марков реализовал пенальти и сравнял счет
Сегодня
Вчера
Неделя