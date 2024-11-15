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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:20

Голенков заявил, что счастлив в «Ростове»: «О других командах и речи быть не может»

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Нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Я сейчас после травмы. Для меня сейчас самое главное — это набирать кондиции и выйти на пик своей формы. На данном этапе о других командах и речи быть не может. Я счастлив в «Ростове» и хочу приносить пользу этому клубу», — сказал Голенков «СЭ».

25-летний нападающий в этом сезоне забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

(Дарик Агаларов)

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков

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