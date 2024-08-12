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Сегодня, 12:27

Титов дал совет Соболеву: «Саня, терпи и найди выход»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего красно-белых Александра Соболева.

— Какой совет вы бы сейчас дали Соболеву? Он теперь точно отрезанный ломоть?

— Уф... Я мог бы что-то посоветовать, если бы знал, откуда ноги растут. За последнее время столько всего было написано: «Зенит», увлечение компьютерными играми и так далее. Но я же не в курсе всех нюансов. Тут, пожалуй, можно сказать ему лишь одно: надо терпеть! Считаю, Соболеву нужно наступить на свое «я» и сесть пообщаться с тренером, руководством. С другой стороны, я не знаю, что ему сейчас рассказывает его агент. Агенты, увы, нередко манипулируют футболистами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартак» вернулся тот Соболев, которого мы видели на поле два-три года назад. Он бы команде точно помог. С эмоциями, заряженный на результат, забивает, отдает! А так... Остается лишь повторить: «Саня, терпи. Надо найти выход». Ему всего 27 лет. Самый расцвет! Еще играть и играть, радовать болельщиков, семью. Пусть он как можно быстрее найдет правильное решение, — сказал Титов.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Антон Зиньковский. «Зиньковский все время открывается назад. Соболеву нужно наступить на свое «я». Титов об игре «Спартак» — «Ахмат»
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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