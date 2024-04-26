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Сегодня, 17:16

Титов предложил «Спартаку» назначить Тихонова главным тренером: «Он вернет веру в клуб»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов предложил руководству клуба назначить новым главным тренером Андрея Тихонова.

«На сегодняшний день лучше давать шанс своим тренерам. Обучите русского, пока у нас нет еврокубков. Мое предложение: пригласите Андрея Тихонова на пост главного тренера «Спартака» — он вернет болельщиков на трибуны и веру в клуб. Болельщику нужно верить, а Тихонову они поверят! Поверьте мне. Он опытный и кумир для многих. Трибуны будут собираться, если будет топовый матч. Тихонов — как вариант для красно-белых», — цитирует Титова «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал бывший ассистент испанца Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
Андрей Тихонов
Егор Титов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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