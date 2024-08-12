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Сегодня, 11:43

Титов о матче «Спартак» — «Ахмат»: «Даже «Зенит» не в каждом туре забивает по три»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых в матче с «Ахматом» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

— Закономерный результат?

— Если обратиться к статистике, «Спартак» на победу наиграл. По владению мячом, по ударам хозяева гостей, конечно, превзошли. В первом тайме грозненцы вообще ни разу не пробили по воротам Максименко. Но, к сожалению, выигрывать каждый матч, забивая по три гола, невозможно. Тут, конечно, нужно отметить и тренерский штаб «Ахмата» во главе с Адиевым. Знаю Магомеда как великолепного атакующего футболиста. Но в данном случае он отлично построил игру от обороны, выставил «автобус». И до перерыва шансов у москвичей, откровенно говоря, было немного.

Антон Зиньковский. «Зиньковский все время открывается назад. Соболеву нужно наступить на свое «я». Титов об игре «Спартак» — «Ахмат»

— Второй тайм получился повеселее.

— Да, согласен. Где-то сыграли свою роль замены Станковича. Казалось, «Спартак» вот-вот распечатает ворота Шелии. Увы... Повторюсь, в каждом матче забивать по три гола невозможно. На такое даже «Зенит» не способен.

— И все-таки у кого момент был жирнее — у Богосаваца, когда выручил Максименко, или у Виллиана Жозе, который попал в голову защитника «Ахмата»?

— У Богосаваца. Но было бы несправедливо, если бы по такой игре «Ахмат» победил. Тут нужно отдать должное и Максименко, и всей обороне «Спартака». Очередной матч команда провела на ноль, не пропустила. Давайте искать позитив в этом. Да, красно-белые потеряли очки, «Зенит» отрывается от конкурентов. Но дистанция длинная. Посмотрим, что будет дальше. «Спартак» надежен сзади. Это тоже весьма важно.

Егор Титов
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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