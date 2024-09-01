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Сегодня, 10:30

Титов о Соболеве в «Зените»: «Ничего страшного, его выбор. «Спартак» двигается дальше»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал уход Александра Соболева в «Зенит».

— После гостевого матча с «Зенитом» многие посчитали, что «Спартак» — реальный конкурент команды Семака на длинной дистанции. Но вас не пугает то, как усиливаются питерцы? Подписали Гонду, и он в первом же матче оформил дубль. К сине-бело-голубым присоединился Соболев.

— Но «Зенит» же не может сразу выпустить на поле всех новичков. 15 человек ты в стартовый состав не включишь.

Посмотрите на линию атаки питерцев. Четыре классных форварда! Конкуренция просто сумасшедшая. Никто не чувствует себя спокойно. Что ж, клуб может себе такое позволить. «Зениту» удается убедить футболистов, что они должны выступать именно в Питере. У «Спартака» такого количества исполнителей в линии атаки нет. Тем не менее красно-белые побеждают и идут в лидирующей группе.

— «Спартак» не заметил ухода Соболева?

— Есть такое. И это касается не только Соболева. Так было всегда. Команда сама поняла, что может выигрывать и без Соболева. Но это же «Спартак». Потерю одного бойца, каким бы он ни был, в этом клубе не замечают. Уходили Гаврилов, Тихонов, Аленичев, Титов (я могу еще долго перечислять), но жизнь продолжалась. Поймите, болельщик ходит не на отдельных исполнителей, а на команду! Ну ушел Соболев — ничего страшного. Это его выбор. Желаю Александру здоровья. А «Спартак» двигается дальше, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» 31 августа обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. С 14 очками красно-белые поднялись на третье место в турнирной таблице. В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ».

 

Александр Соболев
Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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