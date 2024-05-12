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Сегодня, 12:15

Титов о Слишковиче: «А не стоило ли убрать Абаскаля раньше?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил перспективы исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича после победы над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— «Спартак» сегодня понравился? За матч с «Пари НН» некоторые специалисты критиковали красно-белых. Мол, контроль ради контроля.

— Если посмотреть статистику матча в Нижнем, то таких показателей я не видел даже у «Барселоны» в ее лучшие годы. Имею в виду процент владения мячом: 85 против 15! «Пари НН» встал сзади, отбивался, решил свою задачу — не проиграл.

Против «Краснодара» москвичи уже были конкретнее впереди, имели свои моменты. «Спартак», конечно, раскрепостился при Слишковиче. Команда играет, в семи матчах пропустила всего три мяча! И вот вопрос: может, стоило убирать Абаскаля раньше или нет? Теперь можно только говорить об этом в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче красно-белые исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос.

— Какой?

— А нужно ли убирать этого специалиста с поста главного тренера? Тут я не советчик. Надо находиться внутри команды, внутри клуба. чтобы понимать, что там на самом деле происходит.

— Но результаты говорят в пользу боснийца.

— Однозначно, да! Осталось два матча в чемпионате — дома с «Рубином» и на выезде с «Оренбургом». Если команда не проиграет и в этих встречах, то, конечно, руководителям стоит задуматься о судьбе главного тренера. Сейчас от «Спартака» исходит позитив. Есть результат, видно, что футболисты играют в удовольствие, в охотку. И все-таки одного я так понять и не могу.

— Это вы о чем?

— Какой состав у «Спартака» все-таки основной? Ротация продолжается. Мне сложно сейчас представить, каких футболистов Слишкович выпустит с первых минут в кубковой встрече с «Балтикой». Все постоянно меняется.

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (50) — третий.

«А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Егор Титов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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