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Сегодня, 11:32

Титов объяснил, почему у «Зенита» не будет конкурентов в следующем сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о претендентах на золотые медали РПЛ в следующем сезоне.

«Уровень чемпионата определяют еврокубки, но у нас их нет, — цитирует Титова ТАСС. — Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то ее скорее создали ошибки «Зенита». «Краснодар» и «Динамо» упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. «Зенит», если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом».

В чемпионате России-2023/24 «Зенит» занял первое место с 57 очками в 30 матчах. Команда стала чемпионом страны в шестой раз подряд и в 11-й раз в истории.

Источник: ТАСС
Егор Титов
РПЛ
ФК Зенит
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