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Сегодня, 11:30

Титов: «Зимой Угальде покинет «Спартак»? Он попал в свою среду. Этим надо дорожить!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, может ли форвард красно-белых Манфред Угальде зимой перейти в европейский клуб.

— А не боитесь, что зимой Угальде уедет в серьезный европейский клуб?

— Все упирается в цену. Продается все, если речь идет о больших суммах. При этом мне кажется, что Угальде сейчас получает удовольствие от игры в «Спартаке». Проще говоря, кайфует от того, что с ним происходит! А ведь, как заметил выше, ему потребовалось время, чтобы выйти на такой уровень.

Уехать в топовый европейский чемпионат? Опять встанет вопрос адаптации... Мы же видим, что происходит с Захаряном. Травмы, травмы, травмы... И уже закрадываются сомнения: а стоила ли игра свеч? В Испании совсем другая интенсивность. Отсюда такое количество повреждений.

Я это к тому, что Угальде сейчас попал в свою среду. Этим надо дорожить. В линии атаки мы наблюдаем химию. Хорошо заработали фланги, особенно левый. На такой футбол очень приятно смотреть.

А в гостевом матче с «Краснодаром» была еще и дикая самоотдача! Такого в исполнении красно-белых, признаюсь, очень давно не видел. Вся команда пласталась и работала на результат. Его величество футбол за такое подопечных Станковича и вознаграждает.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Кристофер Мартинс и&nbsp;Манфред Угальде празднуют гол в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (3:0). «Спартак» великолепен! Зачем Угальде уезжать? Он кайфует от игры красно-белых». Титов — о конкуренции с «Зенитом»
Егор Титов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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