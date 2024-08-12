Титов об игре Зиньковского: «Он все время открывается назад...»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника москвичей Антона Зиньковского в матче с «Ахматом» (0:0).

— Поняли, почему Станкович заменил в перерыве Зиньковского?

— Хорошо, что Антону доверяют, и он вышел в стартовом составе. Но я опять увидел следующее: Зиньковский получает мяч, открываясь назад — к своим воротам, а не вперед. Вот в чем вся штука. Понятно, что соперники его разбирают, понимают, что Антон быстрый и резкий. Но факт остается фактом. Все открывания назад... Вспоминаю, как у нас было в «Спартаке». Олег Иванович (Романцев) нам всегда говорил: первое движение — ложное, а вот второе — правильное. Я у Зиньковского не увидел именно этого маневра. Если ты все время открываешься назад, то сопернику намного проще тебя контролировать.

— Проблема.

— Получается, что Зиньковский с мячом расстается и вновь оказывается в нейтральной позиции. Но тут поможет только тренировочный процесс. Все наигрывается, отрабатывается. Возможны и два ложных движения. Я же не вижу, как игроки тренируются. Мы в свое время над этим действительно много работали. Одно или два ложных открывания — и ты уже получаешь мяч либо за спину, либо в другой зоне. В зависимости от соперника. Но повторюсь: мы это все наигрывали годами!

— Значит, Маркиньос выглядел предпочтительнее Зиньковского?

— Да я бы так не сказал. Он же не отдал, не забил, не сделал разницу. Матч закончился нулевой ничьей. Так что не готов утверждать, что Маркиньос был спасителем «Спартака» в этой встрече. Есть в команде на этой позиции русский парень, которому, возможно, нужно больше доверять. С другой стороны, второй тайм в исполнении хозяев получился более интересным. Стычка между Бабичем и Швецом тоже добавила эмоций. Но в целом, конечно, дома «Спартак» должен был рассчитывать на другой результат, — сказал Титов.

После четырех туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в таблице с семью баллами. В следующем матче внутреннего первенства команда Деяна Станковича сыграет в гостях с «Факелом» 18 августа.