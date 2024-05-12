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Сегодня, 12:00

Титов о победе «Спартака»: «Умярову здоровья, а Галицкому — терпения!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче с «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Если коротко, то поздравляю «Спартак» с победой, Максименко с очередным «сухарем», Умярову желаю здоровья, а «Краснодару»... Вернее Галицкому — терпения! — говорит Титов.

— «Краснодар» сегодня распрощался с шансами на чемпионство?

— «Спартак» не борется за золото, но «Краснодар» проиграл в этой встрече. Хотя забей в дебюте матча Кади, возможно, все сложилось и по-другому. Но счет на табло. Считаю, эта игра показала: в данный момент «Краснодар» просто не готов быть чемпионом. Может быть, я ошибаюсь. Нужно еще дождаться результатов матчей с участием «Зенита» и «Динамо». Но пока очевидно, что на решающем отрезке сезона, где надо все решать самому, увы, у «быков» это не получается. Обидно за болельщиков этой команды. Мы помним, каким ярким и великолепным был «Краснодар» 6-7 лет назад со Смоловым, Ари, Перейрой, Классоном, Мамаевым в составе. Вот та команда сейчас бы не точно не упустила шанса взять трофей.

— Теперь Галицкого наверняка будут журить за то, что он поменял Ивича на Мусаева. Ведь в последних трех играх «быки» набрали всего одно очко и забили лишь один гол.

— Увы... Статистика вещь упрямая. Лучше не стало. Если не забиваешь в трех турах кряду, сложно на что-то претендовать. Правда, «Краснодар» в этом плане не одинок. Тот же «Зенит» в поединках с «Рубином», «Динамо» и «Факелом» смог отличиться лишь однажды — в Воронеже. К питерцам тоже возникают вопросы.

Лично мне Ивич был симпатичен. Я же еще играл против него.

— Вот как?

— Да. В 1999 году мы победили «Партизан» и в Москве, и Белграде. Ивич действовал в центре поля. Уже тогда обратил внимание на этого интересного футболиста. Сразу бросалось в глаза, как он видит футбол. Возможно, Ивич и привел бы «быков» к чемпионству в этом сезоне. Но хозяин клуба видел ситуацию по-своему. Галицкий не сторонник той игры, которую ставил Ивич. В итоге выбор пал на Мусаева. И сначала команда забила четыре мяча «Пари НН», пропустила при этом три. Однако сегодня вся эта результативность куда-то улетучилась, «быки» перестали забивать.

«Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (50) — третий.

«А нужно ли убирать Слишковича? Может, стоило пораньше расстаться с Абаскалем?» Титов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Егор Титов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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