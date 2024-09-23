Титов: «Стиль игры «Спартака» Станковича нравится нашему поколению»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» признался, что ему нравится стиль игры красно-белых при Деяне Станковиче.

— Что «Спартак» по игре с «Динамо» может занести себе в актив?

— Временной отрезок после первого пропущенного гола и до удаления динамовца. «Спартак» в эти минуты чувствовал себя хозяином положения, вел игру. Где-то уже вырисовывается стиль этой команды, довольно интересный. Одно-два касания, передача на третьего. Это радует глаз нашего поколения! Проходят великолепные комбинации, создаются моменты, забиваются хорошие голы. Пусть кто-то скажет, что пенальти — на тоненького. Но это разговоры в пользу бедных. Арбитр посмотрел и принял такое решение. Мне казалось, что это дерби подопечные Станковича уже не отпустят. Но что поделать... Это футбол, а не легкая атлетика, где Борзаковский мог, условно, на финише ускориться, пролететь эти 10 метров и всех обыграть, стать олимпийским чемпионом. Тут все-таки командная игра. «Спартаку» просто не хватило взаимопонимания между футболистами на последних минутах. Думаю, красно-белые уже играли по принципу: лишь бы не пропустить и сохранить счет! А против такого «Динамо» это недопустимо. Бело-голубые умеют дожимать.

— Барко вчера сыграл на своем уровне или ожидали от него большего?

— Барко не может феерить в каждом матче. Но и против «Динамо» был весьма полезен. Забил с пенальти, разгонял атаки. Радует, что сейчас в команде есть такой исполнитель. Я бы просто не оценивал его по каждому матчу. Мол, сегодня он такой, а завтра уже почему-то другой. Нет. Его не стоит ни ругать, ни хвалить. Барко выполнил свою работу. Но, к сожалению, одна ошибка в концовке привела к ничьей и потере драгоценных очков.

После 9 туров РПЛ «Спартак» идет на 5-м месте в таблице с 16 очками. В следующем матче красно-белые встретятся с «Локомотивом» 28 сентября.